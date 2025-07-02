В «Зените» заявили, что две судейские ошибки повлияли на чемпионскую гонку в РПЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что судейские ошибки в матчах сине-бело-голубых с московскими «Спартаком» и «Локомотивом» оказали влияние на чемпионскую гонку в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги.

© Чемпионат.com

«Не устаю повторять, что два нарушения повлияли на чемпионскую гонку — это гол из офсайда в матче «Спартак» — «Зенит» и нарушение на Венделе, после которого мы пропустили в матче «Локомотив» — «Зенит». Думаю, все надеются, что судейство будет более профессиональным и объективным», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте, тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург». Новый сезон РПЛ стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го.