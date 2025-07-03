Медведев ответил, допускает ли участие Вендела в игре «Зенита» со «Сьоном»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал корреспонденту «Спорт День за Днём» Владимиру ОКИШЕВУ, что бразильский полузащитник Вендел должен вернуться в расположение питерского клуба.

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«Вендел – игрок «Зенита» и не может не прибыть в расположение клуба. Сыграет ли он против «Сьона»? Смотря, в какой форме он приедет», - сообщил Медведев.

«Зенит» и «Сьон» проведут между собой товарищескую встречу на «Газпром-Арене» 9 июля. Начало игры в 19:00 по московскому времени.

В завершившемся сезоне Вендел провел 27 матчей, забил два гола и отдал 13 результативных передач.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего полузащитника в 18 млн. евро. Его контракт с питерским клубом рассчитан до лета 2028 года.