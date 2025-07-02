Глава РПЛ отреагировал на скандал с жеребьевкой Кубка России

Отсутствие прямого эфира жеребьевки Кубка России по футболу не должно вызывать сомнений в ее честности, однако частично она могла быть показана онлайн. Такое мнение ТАСС высказал глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

В воскресенье Российский футбольный союз (РФС) провел жеребьевку Кубка России. После этого московское "Динамо" выразило недовольство процедурой ее проведения, поскольку жеребьевка не транслировалась в прямом эфире и на ней не присутствовали представители бело-голубых.

"Первое. У меня нет никаких сомнений в корректности проведения жеребьевки. Знаю коллег много лет, поэтому уверен, что все было проведено абсолютно кристально чисто", - сказал Алаев.

"Второе. Можно было бы сделать лучше с учетом того, что коллеги приучили нас, что жеребьевки мы видим? Да, можно. В то же время я понимаю сложность, потому что жеребьевка, если я не ошибаюсь, шла два часа - впервые жеребили весь путь от и до. Но частично можно было ее дать в лайве", - добавил он.

В РФС ранее назвали оскорбительными подозрения в нечестном проведении мероприятия.