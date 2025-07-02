«Торпедо» опубликовало свидетельство, подтверждающее членство в РПЛ

Московское «Торпедо» сообщило, что официально получило свидетельство, подтверждающее членство клуба в Ассоциации футбольных клубов «Российская премьер‑лига» (РПЛ).

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В Telegram‑канале «черно‑белых» опубликовано соответствующее свидетельство за подписью президента РПЛ Александра Алаева.

«Торпедо» по итогам сезона‑2024/25 заняло второе место в МЕЛБЕТ‑Первой Лиге и напрямую вышло в РПЛ.

Позже суд заключил под стражу совладельца клуба Леонида Соболева и директора «черно‑белых» Валерия Скородумова на 2 месяца по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Проверку проводит и департамент защиты игры РФС.

Старт нового розыгрыша МИР РПЛ запланирован на 18 июля. Прямые трансляции матчей смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.