Шелия объяснил, почему прошлый сезон «Ахмата» получился провальным

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия в интервью «Матч ТВ» рассказал, что прошлый сезон стал для него самым сложным за период выступления в грозненском клубе.

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В прошлом сезоне «Ахмат» занял 14‑е место в таблице МИР РПЛ и сохранил прописку в высшем дивизионе по итогам стыковых матчей с «Уралом» (1:2, 2:0).

— Прошедший сезон стал для вас самым сложным в карьере?

— Если брать время в «Ахмате», то да. Это видно и по результату: не смогли избежать стыков. Хорошо, что получилось решить задачу. Это был самый сложный (сезон) за пять лет, конечно.

— А что пошло не так? С самого начала череда ничьих, потом разгромное поражение от «Локомотива»…

— После неприятного поражения от «Локомотива» дома мы играли со «Спартаком» в Москве, где вернули свою уверенность и психологию, сыграли 0:0. У нас были хорошие моменты, могли побеждать тогда.

Много всего менялось по ходу сезона: сменился тренер, пришел новый. При Магомеде Мусаевиче Адиеве играли в пять защитников, при Сергее Абуезидовиче Ташуеве стали в четыре. Поиск баланса затянулся, в середине осени мы уже понимали, что сезон будет сложным. Тяжело выделить одну причину, это комплекс, много было проблем по ходу сезона. Надеюсь, прошедший сезон станет для каждого опытом: это касается всех, кто находится в клубе. Это повлияет на нас в лучшую сторону.

— Не помогла смена тренера, хотя обычно это дает заряд? К тому же Ташуев ранее уже тренировал «Ахмат»…

— Прошлый сезон же тоже был сложный, мы смогли решить задачу только за два тура до конца чемпионата. Новый начался сложно, тренеру тяжело приходить в такой ситуации.

Абуезидович был в поиске, зимой на сборах мы все вместе проделали хорошую работу, нашли баланс, отдохнули и сыгрались. Летом мы добирали футболистов по ходу, у нас не был отлаженный состав, ушли многие лидеры: Конате, Тимофеев, Ильин, Семенов — хорошие футболисты основы. Многие игроки, даже без опыта игры в РПЛ, приезжали по ходу сезона, поэтому так сложно и получилось.

Зимой мы понимали, что перед нами сложная задача, и объединились вокруг ее решения. Это было нужно команде, весну мы начали очень хорошо. Где‑то недобрали очки, но наша весна и наша осень — большая разница, — сказал Шелия в интервью «Матч ТВ».

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