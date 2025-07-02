Стало известно, сколько «Спартак» готов предложить защитнику «Браги» Гомесу

Испанский правый защитник «Браги» Виктор Гомес может перейти в «Спартак», сообщает Metaratings.ru.

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По информации источника, португальский клуб требует от москвичей 10 млн евро за своего футболиста. Красно-белые готовы предложить игроку около 1,5 млн евро.

В сезоне-2024/25 25-летний Гомес провел 43 матча и отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Брагой» рассчитан до конца 2028 июня. Интернет-портал оценивает стоимость игрока в 6 млн евро. Ранее испанец выступал за «Эспаньол», «Малагу» и «Мирандес».

В первом туре чемпионата России-2025/26 «Спартак» сыграет против махачкалинского «Динамо». Матч состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена».

В прошлом сезоне РПЛ москвичи заняли четвертое место в турнирной таблице. В Кубке России команда Деяна Станковича дошла до финала Пути регионов, где проиграла «Ростову» со счетом 1:2.