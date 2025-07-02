Артига: все боролись и много страдали, чтобы спасти «Химки»

Бывший главный тренер «Химок» Франк Артига в интервью «Матч ТВ» заявил, что каждый сотрудник подмосковного клуба пытался приложить руку к тому, чтобы команда существовала дальше.

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«Химки» 18 июня объявили о приостановке деятельности. 20 июня в Арбитражный суд Московской области поступило заявление МИ ФНС России № 13 о признании АНО «Футбольный клуб «Химки» несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре отсутствующего должника. 26 июня «Химки» единогласно были исключены из числа членов Российского футбольного союза (РФС) в связи с потерей профессионального статуса.

— Как отнеслись к новостям, что «Химки» подали документы на банкротство?

— Очень грустно. Все игроки, персонал и сотрудники клуба боролись и много страдали, чтобы спасти «Химки». Мы думали, что, если останемся в РПЛ, клуб решит свои финансовые проблемы, — сказал Артига в интервью «Матч ТВ».

По итогам прошлого сезона «Химки» заняли 12‑е место в МИР Российской премьер‑лиге (РПЛ). Клуб не получил лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. «Красно‑черные» подали апелляцию, однако апелляционный комитет РФС оставил первоначальное решение в силе. После этого в «Химках» объявили о приостановке деятельности клуба. В ходе прошлого сезона сообщалось о задолженностях клуба перед игроками по зарплатам.

Российский футбольный сезон‑2025/26 стартует 12 июля матчем за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА. Прямую трансляцию матча из Казани смотрите на канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, встреча начнется в 18:00 по московскому времени.