«Урал» заинтересовался полузащитником «Зенита»

По информации «Спорт День за Днем», 21-летний полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев проведет будущий сезон в аренде.

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В данный момент ведутся переговоры по аренде Васильева в один из трех клубов РПЛ. 21-летний игрок еще не определился с окончательным вариантом продолжения карьеры.

Также Васильеву поступало предложение от «Урала», но он не заинтересован в переходе в команду Первой лиги. Хавбек может вернуться к данному варианту, если не удастся договориться с клубами РПЛ.

Вместо Васильева «Зенит» может включить в заявку воспитанника из второй команды, чтобы соблюсти регламент РПЛ.

В минувшем сезоне Васильев провел два матчах в РПЛ и семь встреч в Кубке России, в которых отличился двумя голами.

Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 600 тыс евро.