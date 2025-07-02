«Урал» заинтересовался полузащитником «Зенита»

«Урал» хочет взять в аренду полузащитника «Зенита» Васильева
По информации «Спорт День за Днем», 21-летний полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев проведет будущий сезон в аренде.
В данный момент ведутся переговоры по аренде Васильева в один из трех клубов РПЛ. 21-летний игрок еще не определился с окончательным вариантом продолжения карьеры.
Также Васильеву поступало предложение от «Урала», но он не заинтересован в переходе в команду Первой лиги. Хавбек может вернуться к данному варианту, если не удастся договориться с клубами РПЛ.
Вместо Васильева «Зенит» может включить в заявку воспитанника из второй команды, чтобы соблюсти регламент РПЛ.
В минувшем сезоне Васильев провел два матчах в РПЛ и семь встреч в Кубке России, в которых отличился двумя голами.
Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 600 тыс евро.