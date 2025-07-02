Полузащитник «Спартака» может перебраться в Бразилию

Эсекьель Барко может перебраться в Бразилию.

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Как утверждает BolaVip, "Фламенго" готовит предложение по приобретению атакующего полузащитника московского "Спартака" Эсекьеля Барко. Сообщается, что в бразильском клубе рассматривают аргентинца в качестве замены Жерсону, который должен перебраться в "Зенит".

Отмечается, что игрок рассматривает "Фламенго" в качестве клуба, из которого он сможет пробиться в национальную сборную Аргентины.

Барко выступает за "Спартак" с лета 2024 года. В составе красно-белых 26-летний хавбек провел 36 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 14 забитых мячей и 9 голевых передач. Контракт игрока с москвичами действует до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 14 миллионов евро.