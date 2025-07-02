«Урал» сообщил о переходе полузащитника «Черноморца»

Роман Акбашев продолжит карьеру в уральском клубе.

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Полузащитник Роман Акбашев стал игроком "Урала", сообщает пресс-служба клуба. 33-летний футболист подписал контракт и уже присоединился к команде на сборах.

Минувший сезон хавбек начинал в "КАМАЗе", однако спустя всего 9 туров перебрался в "Черноморец". За новороссийскую команду Акбашев провел 19 матчей, в которых записал на свой счет 9 забитых мячей и 6 результативных передач на партнеров.

За свою карьеру игрок защищал цвета воронежского "Факела", "Ростова", казанского "Рубина", а также ряда других клубов.