Сидоров рассказал, как состоялся переход в «Ахмат» из «Оренбурга»

Защитник грозненского «Ахмата» Максим Сидоров рассказал о переходе в клуб из «Оренбурга».

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— Как узнал о варианте с возможным переходом в «Ахмат» после второго сезона в «Оренбурге»?

— Это было в то время, когда я находился в отпуске. Позвонил агент, сообщил, что на «Оренбург» по поводу меня вышел «Ахмат». Я попросил время на раздумье, подумал где-то час, обсудив всё с женой. Перезвонил агенту, сказал, что может получиться хорошая история в Грозном, и дал своё добро на переход. Дальше клубы договорились по условиям моего выкупа. Был интерес и от других команд, но до конкретики не дошло, — приводит слова Сидорова официальный сайт «Ахмата».