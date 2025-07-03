«Зенит» и «Спартак» затягивают переход Сергеева в «Динамо»

Санкт-петербургский «Зенит» и «Спартак» затягивают переход нападающего самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в московское «Динамо». Об этом сообщает «РБ Спорт». По данным источника, у «Зенита» есть право первоочередного выкупа форварда из «Крыльев» — то есть возможность в течение трёх рабочих дней повторить предложение, полученное самарцами от любого другого претендента на игрока. «Динамо» предложило «Крыльям» 300 млн рублей, «Спартак» — 400 млн, но уже 1 июля красно-белые сделали новое предложение в размере 401 млн.

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В каждом случае «Зенит» имеет право в течение трёх дней повторить (или не повторить) предложение. Таким образом, во вторник син-бело-голубые вновь получил три дня «на раздумья», что затягивает трансфер нападающего в «Динамо». При этом сам футболист хочет присоединиться к команде Валерия Карпина. Отмечается также, что Сергееву звонят «высокопоставленные жители Санкт-Петербурга», убеждая игрока перейти в «Спартак».

В минувшем сезоне действующий форвард «Крыльев Советов» принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.