Экс‑тренер «Химок» назвал российских футболистов, готовых играть в Европе

Бывший главный тренер «Химок» Франк Артига в интервью «Матч ТВ» заявил, что в России есть около десяти молодых футболистов, готовых играть в Европе.

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Испанец Артига, более десяти лет работавший в юношеских академиях «Барселоны», в России тренировал «Родину» и «Химки», которые покинул в апреле.

— Кого назовете лучшим футболистом в России и кого взяли бы с собой в новую команду?

— Есть ряд молодых игроков, таких как Батраков, Тюкавин, Матвей Кисляк, Садулаев, Глушенков, Фомин, Комаров, Рожков, Пиняев. Будем надеяться, что они скоро смогут выступать в европейских соревнованиях. Они все очень хороши, — сказал Артига в интервью «Матч ТВ».

Российский футбольный сезон‑2025/26 стартует 12 июля матчем за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА. Прямую трансляцию матча из Казани смотрите на канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, встреча начнется в 18:00 по московскому времени.