Отец Медины ответил на вопрос об отстранении футболиста

Отец полузащитника московского «Спартака» Хесуса Медины Франциско Медина ответил на вопрос об отстранении футболиста.

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«Будущее Хесуса? Я ничего не знаю, думаю, что на данный момент ничего нет, у него еще один год по контракту. Обсуждалось ли продление контракта? На данный момент нет. Отстранение? Об этом мне тоже неизвестно», - цитирует Франциско Медину «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что Хесус Медина и еще двое игроков «Спартака» тренировались отдельно от команды вчера, 1 июля.

В минувшем сезоне 28-летний парагваец принял участие в 24 матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Контракт Медины со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 2,9 млн евро.