Отец Медины - о будущем игрока: у него еще один год по контракту со "Спартаком"

Rusfootball

Отец полузащитника московского «Спартака» Хесуса Медины Франциско Медина ответил на вопрос об отстранении футболиста.

Отец Медины ответил на вопрос об отстранении футболиста
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«Будущее Хесуса? Я ничего не знаю, думаю, что на данный момент ничего нет, у него еще один год по контракту. Обсуждалось ли продление контракта? На данный момент нет. Отстранение? Об этом мне тоже неизвестно», - цитирует Франциско Медину «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что Хесус Медина и еще двое игроков «Спартака» тренировались отдельно от команды вчера, 1 июля.

В минувшем сезоне 28-летний парагваец принял участие в 24 матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Контракт Медины со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 2,9 млн евро.