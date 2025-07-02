Экс-тренер «Химок» рассказал, как игроки одалживали друг другу деньги

Бывший главный тренер «Химок» Франк Артига в интервью «Матч ТВ» рассказал, что после задержек зарплаты в клубе не только он давал деньги футболистам в долг, но и сами игроки помогали друг другу.

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По итогам прошлого сезона «Химки» заняли 12‑е место в МИР Российской премьер‑лиге (РПЛ). Клуб не получил лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. «Красно‑черные» подали апелляцию, однако апелляционный комитет РФС оставил первоначальное решение в силе. После этого в «Химках» объявили о приостановке деятельности клуба. В ходе прошлого сезона сообщалось о задолженностях клуба перед игроками по зарплатам.

— Дмитрий Селюк говорил, что вы помогали деньгами футболистам. Это была большая сумма? И можете себе представить, чтобы такая история могла случиться в Ла Лиге?

— Не только я, игроки также давали в долг друг другу деньги. Это было очень тяжело, но в то же время сплотило нас всех. Главное, чтобы это не повторилось, чтобы было найдено решение для возврата части долгов, — сказал Артига в интервью «Матч ТВ».

«Химки» 18 июня объявили о приостановке деятельности. 20 июня в Арбитражный суд Московской области поступило заявление МИ ФНС России № 13 о признании АНО «Футбольный клуб «Химки» несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре отсутствующего должника. 26 июня «Химки» единогласно были исключены из числа членов Российского футбольного союза (РФС) в связи с потерей профессионального статуса.

Российский футбольный сезон‑2025/26 стартует 12 июля матчем за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА. Прямую трансляцию матча из Казани смотрите на канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, встреча начнется в 18:00 по московскому времени.