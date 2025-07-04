Экс-игрок ЦСКА поделился мнением о переходе Заболотного в «Спартак»

‎Бывший полузащитник ЦСКА и московского «Динамо» Александр Гришин поделился мнением о переходе форварда Антона Заболотного в «Спартак»‎Бывший полузащитник ЦСКА и московского «Динамо» Александр Гришин поделился мнением о переходе форварда Антона Заболотного в «Спартак».

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‎Об этом стало известно 1 июля. Игрок присоединился к красно-белым на правах свободного агента.

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‎«У «Спартака» мало нападающих, которые хорошо борются в штрафной площади после передач с фланга, поэтому Заболотный пригодится для такой игры, он будет как план «Б» у Станковича», — заявил Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

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‎Сезон-2024/25 34-летний Заболотный провел в «Химках». За красно-черных нападающий провел 31 матч, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.

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‎Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

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‎В прошлом сезоне РПЛ спартаковцы заняли четвертую строчку в турнирной таблице. В Кубке России московский клуб дошеш до финала Пути регионов, где проиграл «Ростову» со счетом 1:2.