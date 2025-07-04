Натхо оценил шансы ЦСКА в матче с «Краснодаром» за Суперкубок России

Бывший футболист ПФК ЦСКА Бибрас Натхо оценил шансы армейской команды в матче за Суперкубок России. Соперником москвичей станет «Краснодар». «Быки» в прошлом сезоне выиграли РПЛ, а армейцы — Кубок России. Победители этих турниров традиционно встречаются в матче за Суперкубок. Игра пройдёт 12 июля 2025 года.

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– Следующий [кубок над головой] можно будет поднять уже 12 июля, когда состоится матч за Суперкубок России с «Краснодаром». Как оцениваете шансы армейцев на победу?

– «Краснодар» – это очень хорошая и сильная команда. Но ЦСКА есть ЦСКА. Понимаю, что армейцам будет непросто в этом матче. Жду упорной борьбы в предстоящей встрече, но верю, что красно-синие обыграют «быков» и завоюют Суперкубок России! — цитирует Натхо интернет-портал «РБ Спорт».