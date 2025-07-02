Сергей Юран возглавил турецкий футбольный клуб

Известный в прошлом российский футболист, а ныне тренер Сергей Юран нашел новое место работы. В предстоящем сезоне он будет работать наставником клуба "Серик Беледиеспор", выступающего во втором по силе турецком футбольном дивизионе, в Первой лиге.

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"Серик Беледиеспор" никогда не выступал в элите турецкого футбола, хоть и был основан в 1955 году. В минувшем сезоне команда впервые за 60 лет пробилась в Первую лигу и даже провела по городу чемпионский парад.

Юран, контракт с которым подписан на год, назвал своей задачей сохранение прописки в дивизионе. "Серик Беледиеспор", что в переводе турецкого означает "Команда города Серик", станет четвертым клубом Сергея Николаевича за последние пять лет. Ранее Юран работал в "Химках", "СКА-Хабаровске" и в "Пари Нижнем Новгороде".

Важный нюанс. Сообщалось, что 50% акций клуба "Серик Беледиеспор" выкупил бизнесмен Туфан Садыгов, бывший инвестор "Химок".