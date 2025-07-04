Гришин рассказал, в каких ситуациях Заболотный будет полезен для «Спартака»

Бывший российский футболист Александр Гришин высказался о переходе нападающего Антона Заболотного в московский «Спартак». Гришин полагает, что 34-летний форвард будет использоваться главный тренером команды Деяном Станковичем в качестве плана Б.

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«У «Спартака» мало нападающих, которые хорошо борются в штрафной площади после передач с фланга, поэтому Заболотный пригодится для такой игры, он будет как план Б у Станковича. Если игра не будет идти низом, то Заболотный будет выходить и принимать передачи с фланга. Он хорошо играет наверху и качественно прессингует», — заявил Гришин в эфире «Матч ТВ».

Прошлый сезон московский «Спартак» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит». Тройку лидеров замкнул ЦСКА.