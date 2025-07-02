Иван Ракитич принял решение завершить игровую карьеру

Тренер хорватского "Хайдука" Гонсало Гарсия сообщил, что полузащитник Иван Ракитич завершает карьеру.

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"Ракитич завершает карьеру. Он умен, у него хорошие идеи, и он разбирается в футболе. Но сейчас он переживает трудные времена – менять бутсы на костюм никогда не бывает легко. На самом деле, он – одна из причин, почему я сейчас в "Хайдуке", – сказал Гарсия Nova TV.

По данным издания Gol.hr, 37-летний футболист получит одну из руководящих должностей в "Хайдуке".

Ракитич известен своими выступлениями за "Барселону", "Севилью", "Шальке". Также он играл за "Базель" и "Аль Шабаб", последний сезон полузащитник провел в "Хайдуке". В составе "Барсы" хорват выиграл 13 трофеев. В составе сборной Хорватии Ракитич дошел до финала ЧМ-2018 в России.