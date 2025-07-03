Экс-президент РПЛ рассказал об отношении членов УЕФА к России

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) положительно относится к России. Такое мнение ТАСС высказал советник президента УЕФА Сергей Прядкин.

Прядкин посетил конференцию Российского футбольного союза (РФС) 26 июня как представитель УЕФА.

"Все мои функции вы знаете, не буду повторяться, взаимодействие с европейской клубной ассоциацией и европейскими лигами, - сказал Прядкин. - Работается с самого начало нормально. Я думаю, что в футболе то руководство, которое относится к нам положительно. На предвыборной конференции был [представитель УЕФА] Зоран Лакович, он все подробно рассказал. Это наши друзья. И в принципе всесторонняя поддержка. Другой разговор, что европейская политика влияет, а так все выплаты происходят. У нас никогда не поднимался вопрос о том, чтобы исключить Российский футбольный союз из членов УЕФА, никогда не рассматривали".

"Почти каждый день общаемся с [главой УЕФА] Александером Чеферином. Вопрос о прибытии Чеферина в Россию, наверное, лучше задать президенту РФС, кстати, Александр Валерьевич [Дюков] пользуется большим авторитетом, уважает все федерации. Я думаю, что при первой возможности Александер Чеферин посетит все федерации. Относительно недавно он был в Казахстане", - добавил Прядкин.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от турниров из-за ситуации на Украине.