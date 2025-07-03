«Фейеноорд» заинтересован в нападающем «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде может перейти в нидерландский «Фейеноорд», об этом информирует инсайдер Иван Карпов.

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По данным источника, переговоры о трансфере Угальде находятся на ранней стадии. «Фейеноорд» заинтересован в подписании 23-летнего игрока после продажи нападающего Сантьяго Хименеса в итальянский «Милан» за 30 миллионов евро.

Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года из нидерландского «Твенте» за 13 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость костариканца по данным Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Угальде провел 26 матчей, забил 18 голов и сделал шесть результативных передач.

В текущее трансферное окно «Спартак» подписал соглашение с нападающим Антоном Заболотным. Контракт 34-летнего игрока и красно-белых рассчитан на один сезон.