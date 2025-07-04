В Германии футболиста отстранили за видео из отпуска

Руководство «Боруссии» из Менхенгладбаха отстранило полузащитника Флориана Нойхауса от выступлений за первую команду за видео из отпуска. Об этом сообщается на сайте клуба.

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Срок наказания — один месяц. В этот срок 28-летний футболист будет тренироваться с молодежной командой. Также хавбек выплатит денежный штраф. В «Боруссии» заявили, что поведение Нойхауса нанесло ущерб клубу.

Причиной, по информации газеты Bild, стал выложенный футболистом ролик, на котором он находится в нетрезвом состоянии. На видео Нойхаус разговаривал с болельщиками, высмеивая свою зарплату и называя спортивного директора клуба Роланда Виркуса худшим менеджером в мире.

Нойхаус выступает за «Боруссию» с лета 2017 года. В его активе также десять матчей за сборную Германии, в которых он отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.