В «Крыльях» прокомментировали информацию о подписании Сергеева в «Динамо»

Говорить о подписании контракта форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева с московским «Динамо» преждевременно, заявил «Матч ТВ» заместитель генерального директора самарского клуба Руслан Пименов.

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Ранее «Чемпионат» сообщил, что 30‑летний Сергеев уже подписал контракт с «Динамо».

— Пока официальных новостей нет. Потому комментировать смысла нет. Когда официально подпишут, если все получится, тогда можно будет что‑то говорить. Сейчас преждевременно, правда, — сказал Пименов «Матч ТВ».

Сергеев в 26 матчах МИР РПЛ прошедшего сезона забил девять мячей и сделал три голевые передачи.

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