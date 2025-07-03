Юран подтвердил переход трех российских футболистов в турецкий «Серик»

Новый главный тренер турецкого «Серик Беледиеспор» Сергей Юран подтвердил переход трёх российских футболистов в свою команду. Состав «Серик Беледиеспор» пополнят Илья Берковский, Кирилл Гоцук и Дмитрий Тихий.

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