Полузащитник итальянского «Милана» Ясин Адли может перейти в московский «Спартак», об этом информирует журналист Иван Карпов.

Инсайдер отмечает, что «Спартак» заинтересован в плеймейкере, ориентированного на позиционное нападение.

Адли был включен в топ самых талантливых футболистов в 2017 году, составленным The Guardian.

24-летний француз является воспитанником «ПСЖ». Также за карьеру хавбек успел поиграть в «Бордо», «Милане» и «Фиорентине».

В минувшем сезоне Адли провел за 35 матчей, забил пять голов и сделал семь результативных передач.

Контракт Адли с «Миланом» рассчитан до конца будущего сезона. Рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 11 миллионов евро.