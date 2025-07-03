Появились подробности гибели футболиста «Ливерпуля»

Игрок сборной Португалии и клуба «Ливерпуль» Диогу Жота погиб в дорожной аварии. Подробности происшествия опубликовала Marca в четверг, 3 июля.

Трагедия произошла минувшей ночью на западе Испании, в провинции Самора. Около 00:40 на 65-м километре автотрассы А-52 автомобиль, в котором находился футболист, попал в ДТП и загорелся.

Вместе с Жотой погиб его младший брат — 26-летний Андре Силва, выступавший за португальский клуб «Пенафиел», передает издание.

О происшествии стало известно в четверг, 3 июля. Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. В составе клуба он становился победителем чемпионата и Кубка Англии, а также завоевал Кубок футбольной лиги. Со сборной Португалии нападающий дважды выигрывал Лигу наций.

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