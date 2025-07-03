Все матчи женского ЧЕ начнутся с минуты молчания в память о Жоте

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что все матчи женского чемпионата Европы, запланированные на 3 и 4 июля, начнутся с минуты молчания в память о футболисте «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоте и его брате Андре Силве.

В четверг стало известно, что Диогу Жота и Андре Силва, выступавший за португальский «Пенафиел», погибли в результате ДТП на северо‑западе Испании. В четверг на турнире в Швейцарии состоятся два матча, включая игру между сборными Португалии и Испании, в пятницу пройдут еще две игры.

— На всех матчах женского чемпионата Европы в четверг и пятницу состоится минута молчания в память об игроке сборной Португалии и нападающем «Ливерпуля» Диогу Жоте и его брате Андре Силве, которые трагически скончались сегодня, — говорится в заявлении УЕФА.

Жота — чемпион Англии, обладатель Кубка страны и Кубка английской лиги в составе «Ливерпуля», двукратный победитель Лиги наций в составе сборной Португалии. Ему было 28 лет.