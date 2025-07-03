Погибший в ДТП Диогу Жота женился незадолго до смерти

Погибший в аварии футболист Диогу Жота женился на бразильской шахматистке Руте Кардозу незадолго до смерти. На это обратил внимание «Чемпионат».

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Бракосочетание состоялось 22 июня. Недавно Диогу опубликовал снимок со свадьбы, который подписал: «Да, навсегда». С Кардозу спортсмен встречался с 2013 года, у пары остались трое детей.

Напомним, что Жота погиб в результате ДТП, которое произошло в провинции Самора на северо‑западе Испании утром 3 июля. Нападающий английского «Ливерпуля» находился в авто со своим 26-летним братом Андре Силвой. По сообщениям СМИ, машина со спортсменами съехала с дороги и загорелась. Медики подтвердили смерть двух человек.

Футболист «Ливерпуля» погиб в страшной автокатастрофе

Диогу Жота родился 4 декабря 1996 года в португальском Масарелуше. С 2020 года футболист выступал за «Ливерпуль» — он провел за команду 182 матча. В минувшем сезоне команда стала чемпионом Англии, а в июне Жота во второй раз выиграл Лигу наций со сборной Португалии.