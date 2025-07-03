Стало известно, сколько стоил погибший футболист «Ливерпуля»

Сегодня, 3 июля 2025 года, футбольный мир всколыхнула страшная новость — нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в автокатастрофе. На момент гибели футболисту было всего 28 лет.

Диогу Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. В составе красных он успел провести 182 матча, в которых забил 65 голов и отдал 26 результативных передач. Португалец получил 13 желтых и одну красную карточку.

Его трансферный ценник на момент гибели составлял € 40 млн (по версии Tranfemarkt). Контракт с «Ливерпулем» был рассчитан до лета 2027 года.

В составе взрослой сборной Португалии Жота провёл 49 матчей, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.