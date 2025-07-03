Юран объяснил, почему уехал из России в Турцию

Тренер анонсировал приход российских футболистов в «Серик Беледиеспор» и сделал важное уточнение для журналистов и блогеров.

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В жизни Сергея Юрана начинается принципиально новый этап. Футболистом чемпион СССР, России и Португалии много и успешно играл за границей, а тренером в «дальнем» зарубежье, за пределами бывшего Союза, ещё не работал. Турецкий «Серик Беледиеспор» — возможность этот пробел устранить. В интервью «Чемпионату» Юран объяснил неожиданный зигзаг в карьере и рассказал о первых шагах на новом месте.

— В эту пору в Турции наши люди обычно отдыхают. А каково работать в разгар курортного сезона, не жарко?

— А мы уехали из Антальи, Белека севернее. Тренируемся в среднегорье между Анкарой и Стамбулом. Здесь температура комфортная для работы: с утра — 15-16°С, днём — 25-26°С, вечером — около 22°С. Условия тоже отличные: пятизвёздочный отель, эксклюзивное поле. В эти места многие команды перемещаются в межсезонье.

— С чего начали работу на новом месте?

— Со знакомства с командой. На собрании турецкое руководство представило меня футболистам. Я поздравил игроков и — заочно — своего предшественника с выходом в Первую лигу. Мне это хорошо знакомо — я и в России выводил команды наверх. Вкратце объяснил свои требования: какой футбол будем практиковать и чего жду от них. В ответном слове капитан команды сказал: «Коуч, добро пожаловать. Мы готовы выполнять все ваши требования и решать задачи». Первые тренировки эту готовность подтверждают: парни не только слушают, но и слышат. Вообще-то, я не любитель нагружать игроков на сборах разговорами, особенно в режиме двухразовых тренировок, однако в процессе знакомства, в первые 7-10 дней, будем общаться активнее, чтобы наладить коннект.

— Коммуницируете с командой через переводчика или на базовом английском?

— Я считаю, что нужно с уважением относиться к стране, в которой работаешь. Уже немножко занимаюсь турецким языком. Но на данном этапе без переводчиков не обойтись — их у нас двое. Помимо трёх помощников, со мной приехал начальник команды, он возьмёт на себя всю административную часть работы. Владислав Палагин был со мной в Нижнем Новгороде и хорошо знает мои требования. А штаб должен полностью сосредоточиться на тренировочном процессе.

— Задачи на сезон уже сформулированы?

— Задача на первый сезон простая — сохранить место в Первой лиге.

— В прошлом сезоне в «Серикспоре» не было легионеров?

— Во Второй лиге Турции иностранцы запрещены регламентом.

— А в Первой?

— Здесь можно: восемь легионеров в заявке, шесть — на поле.

— Как я понимаю, первые легионеры из России к вам уже подъехали?

— Да, с первого дня сбора к нам присоединился Берковский, с которым мы немного поработали в Нижнем. В среду прилетели Гоцук с Тихим.

— Первым делом укрепляете опытными бойцами оборону?

— Я рассматриваю не только россиян. Для меня важны футбольные и человеческие характеристики игроков. Уже посмотрел несколько игр первого турецкого дивизиона — уровень здесь очень крепкий, как в нижней восьмёрке РПЛ и топе ФНЛ. А этих парней я знаю и понимаю, что они соответствуют требованиям местного чемпионата. Поэтому они здесь. Предварительно мы всё уже обговорили — осталось подписать контракты.

— Если не ошибаюсь, все трое — свободные агенты?

— Да, свободные. Я объяснял президенту и спортивному директору, туркам, почему нам нужны именно эти игроки. Они смотрели статистику, где кто играл. Аналитический отдел сравнивал их с другими кандидатами. Здесь это так работает. Если у нас, в России, в большей степени тренер принимает решение, то в Турции вопросы комплектации обсуждаются коллегиально. Нужно приводить доводы в пользу того или иного исполнителя. Это тоже интересно.

— Чем?

— Мне нравится, что аналитический блок с тебя снимает часть нагрузки: отсматривает футболистов и предлагает кандидатов. Потом я как тренер пару дней изучаю их по видеонарезкам и говорю, условно: «Кандидат №2 — супер, берём». А дальше в процесс включается спортивный директор.

— Ещё новички ожидаются?

— Да, будут ещё легионеры. Нам нужно точечно чётко сработать, чтобы минимизировать риск ошибки. Иностранцы должны повышать качество команды. Параллельно по туркам селекция ведёт работу. Будем смотреть, кто из этого состава соответствует более высокому уровню. Это тоже хорошая, интересная работа.

— Турция этим летом особенно популярна у российских футболистов: много состоявшихся переходов, не меньше слухов. Чем объясните возросшую популярность этого рынка?

— Местная Суперлига — это хороший европейский уровень. Первая, как я сказал, соответствует нижней восьмёрке РПЛ. Поэтому в первую очередь турецкий футбол должен быть интересен российским футболистам. А тут так совпало, что и турки обратили внимание на наш рынок — на игроков, тренеров из России. Это же приятно! Спортивный директор «Серикспора» не скрывал, что они внимательно изучали кандидатов на пост главного тренера. Очень скрупулёзно подошли к вопросу. Я спросил у президента, спортивного директора: «Почему всё-таки меня выбрали?» Они объяснили: «Да, прежний тренер вывел команду из Второй лиги, но нам нужно продолжать движение вверх. А у вас репутация кризисного тренера.

— Как они это поняли?

— Сейчас же всё доступно в интернете. Смотрели новости, анализировали результаты — и приняли решение в мою пользу. Не скрою, мне приятно стать первым российским тренером в Первой лиге Турции. В прошлом сезоне тут только один болгарин работал, все остальные – местные специалисты.

— Александр Мостовой на «Чемпионате» посетовал, что такие заслуженные люди, как Юран, не нужны на родине. Вам самому обидно?

— Я много раз говорил об этом. У нас должно быть самоуважение. В России достаточно заслуженных людей. Те же Кирьяков, Колыванов, Канчельскис по 10 лет отыграли в ведущих лигах Европы, но почему-то не востребованы дома. Конечно, есть осадок, что опыт таких личностей не используется. Почему так происходит — вопрос не ко мне.

— А какие эмоции вызывают последние новости в российском футболе? Это же какой-то непроглядный мрак: скандал за скандалом.

— Понятно, что я с футбольными людьми на связи. Они мне вкратце эти новости пересказывают. Но — честно — неинтересно! Меня волнует, как к 9 августа, к старту чемпионата, укомплектовать и подготовить свою команду. Посторонними вещами не забиваю голову.

— С какими чувствами и эмоциями начинаете новый жизненный и профессиональный этап?

— Только с положительными. У болельщиков тоже ожидания большие. На днях в Серике — это городок типа Белека — покупал с переводчиком сим-карту. Вдруг кто-то по спине ладошкой аккуратно хлопает. Оборачиваюсь: стоит взрослый турок с другом. Говорит: «Сергей, я болельщик «Серикспора» – будем болеть за вас. Удачи!» Было приятно. Газеты писали о назначении российского тренера, но я тогда ещё даже не начал работу. Конечно, и сам в ожидании. Новый чемпионат, сезон обещает быть интересным. В России пишут, что Юран поехал во Вторую лигу. Поэтому мне хотелось бы ещё раз подчеркнуть: это Первая лига. Выше только Суперлига. Во Вторую я бы не поехал ни за какие деньги.