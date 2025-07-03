Федерация футбола Португалии выступила со скорбным заявлением после новостей о гибели нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты. Футболист погиб в автокатастрофе. Жота успел сыграть за национальную команду 49 матчей, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.

«Федерация футбола Португалии и все португальское футбольное сообщество полностью опустошены смертью Диогу Жоты и его брата Андре Силвы сегодня утром в Испании. Диогу Жота был не просто фантастическим игроком, сыгравшим почти 50 матчей за национальную сборную, он был необыкновенной личностью, уважаемой всеми его товарищами по команде и соперниками, человеком с заразительной улыбкой и авторитетом в коллективе. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Диогу и его брата Андре. Федерация футбола Португалии уже обратилась к УЕФА с просьбой почтить память футболиста минутой молчания перед матчем нашей команды с Испанией на женском чемпионате Европы. Мы потеряли двух чемпионов. Смерть Диогу и Андре Силвы стала невосполнимой утратой для португальского футбола, и мы сделаем все возможное, чтобы чтить их наследие каждый день", — сказано в заявлении.