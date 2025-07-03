Португальский «Спортинг» отреагировал на новость о гибели Жоты

Пресс-служба португальского футбольного клуба «Спортинг» выразила соболезнования с связи с гибелью вингера «Ливерпуля» Диогу Жоты. Ранее издание Marca сообщило, что футболист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Испании.

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«Мир футбола стал беднее. «Спортинг» выражает соболезнования по поводу гибели игрока сборной Португалии Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. Самые глубокие соболезнования всей семье в этот трудный час», — сказано в сообщении пресс-службы «Спортинга», которое было опубликовано в социальной сети X.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.