«Урал» продлил контракт с вратарем

Александр Селихов остается в уральском клубе.

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"Урал" официально объявил о продлении контракта с голкипером Александром Селиховым. Новое соглашение 31-летнего футболиста с клубом рассчитано до 2028 года.

Селихов присоединился к екатеринбургской команде в феврале нынешнего года, покинув в качестве свободного агента московский "Спартак". В составе "шмелей" вратарь принял участие в 8 матчах и пропустил 11 мячей. Также на его счету три сыгранных встречи на ноль.