Появились первые кадры с места смертельной аварии игрока «Ливерпуля»

Португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автокатастрофе в провинции Самора на западе Испании. Футболисту было 28 лет. Вместе с игроком мерсисайдцев погиб его брат. Машина, на которой ехал Жота, вылетела за пределы трассы и загорелась. Появились первые кадры с места страшной аварии.

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Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. За «красных» Диогу играл с 2020 года. Ранее португальский футболист представлял «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и клуб «Пасуш де Феррейра».

Вместе со сборной Португалии Жота дважды выигрывал Лигу наций УЕФА.