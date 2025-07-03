«Ливерпуль» выступил с заявлением в связи со смертью Жоты

Английский «Ливерпуль» опубликовал заявление в связи со смертью португальского форварда команды Диогу Жоты.

В четверг стало известно, что Диогу Жота и его брат Андре Силва, выступавший за португальский «Пенафиел», погибли в результате ДТП на северо‑западе Испании.

— «Ливерпуль» потрясен трагической кончиной Диогу Жоты. Клуб получил информацию, что 28‑летний футболист погиб в результате дорожно‑транспортного происшествия в Испании вместе с братом Андре. «Ливерпуль» не будет давать дальнейших комментариев и просит уважать частную жизнь семьи Диогу и Андре, их друзей, товарищей по команде и сотрудников клуба, которые пытаются смириться с невообразимой утратой. Мы будем продолжать оказывать им полную поддержку, — сказано в заявлении клуба.

Также слова соболезнования выразил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

— Наши мысли с их семьей, друзьями, товарищами по командам и всеми, кого коснулась эта тяжелая утрата, — говорится в сообщении.

Диогу Жота — чемпион Англии, обладатель Кубка страны и Кубка английской лиги в составе «Ливерпуля», двукратный победитель Лиги наций в составе сборной Португалии.