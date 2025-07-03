Адвокат владельца «Торпедо» об РПЛ: «Оснований для исключения команды нет и быть не может. Натягивание совы на глобус – это не функция РФС. Презумпцию невинности никто не отменял»

Sports.ru

Адвокат владельца «Торпедо» не видит оснований для исключения команды из РПЛ.

Адвокат владельца «Торпедо» ответил, могут ли клуб исключить из РПЛ
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Ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу клуба.

По итогам сезона‑2024/25 «Торпедо» заняло 2-е место в Первой лиге и напрямую вышло в Мир РПЛ. Сообщилось, что клуб могут дисквалифицировать из-за скандала.

«Оснований для исключения команды нет и не может быть. «Натягивание совы» на глобус – это не функция РФС. Со своей стороны мы готовы предоставить убедительные доказательства РФС, что нарушений у ФК «Торпедо» не было и не могло быть. Нужно прекратить спекуляции на эту тему. «Торпедо» играет в РПЛ, тут нечего обсуждать. Презумпцию невинности никто не отменял, а действия судьи Перезвы, по моему мнению, выглядят как провокация», – сказал адвокат Леонида Соболева Андрей Алешкин.