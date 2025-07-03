Адвокат владельца «Торпедо» ответил, могут ли клуб исключить из РПЛ

Адвокат владельца «Торпедо» не видит оснований для исключения команды из РПЛ.

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Ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу клуба.

По итогам сезона‑2024/25 «Торпедо» заняло 2-е место в Первой лиге и напрямую вышло в Мир РПЛ. Сообщилось, что клуб могут дисквалифицировать из-за скандала.