Роналду отреагировал на новость о трагической гибели Жоты

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду отреагировал на новость о гибели нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты и его брата футболиста португальского «Пенафиела» Андре Силвы. Спортсмены погибли в автокатастрофе в Испании. Жоте было 28 лет, Силве — 25 лет.

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