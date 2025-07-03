Юрген Клопп «убит горем» из-за гибели футболиста «Ливерпуля»

Юрген Клопп выразил соболезнования в связи с гибелью Диогу Жоты.

Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии и его младший брат Андре Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй португальской лиги, погибли в ДТП в Испании. Сообщалось, что автомобиль Жоты вылетел с дороги при обгоне из-за лопнувшей шины и загорелся.