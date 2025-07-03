Вера, который был близок к переходу в «Локомотив», стал игроком клуба из ОАЭ

Бывший полузащитник подмосковных «Химок» Лукас Вера перешёл в «Аль-Вахду» из ОАЭ. Об этом сообщил официальный сайт клуба. Ранее появлялась информация о переговорах Лукаса Веры с московским «Локомотивом».

© Чемпионат.com