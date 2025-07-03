Израильский футболист "Партизана" Натхо рассказал, что скучает по Москве

ТАСС

Бывший футболист ЦСКА израильтянин Бибрас Натхо, выступающий за белградский "Партизан", скучает по Москве. Об этом Натхо рассказал ТАСС.

Израильский футболист «Партизана» рассказал, что скучает по Москве
© ТАСС

1 июля "Партизан" уступил ЦСКА со счетом 1:3 в матче Братского кубка. Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.

"Я и моя семья чувствуем себя в Москве очень хорошо. У нас было великолепных четыре года в ЦСКА, потрясающий клуб, так же, как и люди, и город. У нас есть дом в Москве, - сказал Натхо. - Это была большая часть нашей жизни. Нам нравится Москва, мы скучаем. Всегда хорошие ощущения от возвращения в этот город".

Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год, вместе с армейским клубом он стал чемпионом России в сезоне-2015/16. Также он выступал за казанский "Рубин", с которым стал обладателем кубка и суперкубка страны.