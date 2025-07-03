Израильский футболист «Партизана» рассказал, что скучает по Москве

Бывший футболист ЦСКА израильтянин Бибрас Натхо, выступающий за белградский "Партизан", скучает по Москве. Об этом Натхо рассказал ТАСС.

1 июля "Партизан" уступил ЦСКА со счетом 1:3 в матче Братского кубка. Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.

"Я и моя семья чувствуем себя в Москве очень хорошо. У нас было великолепных четыре года в ЦСКА, потрясающий клуб, так же, как и люди, и город. У нас есть дом в Москве, - сказал Натхо. - Это была большая часть нашей жизни. Нам нравится Москва, мы скучаем. Всегда хорошие ощущения от возвращения в этот город".

Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год, вместе с армейским клубом он стал чемпионом России в сезоне-2015/16. Также он выступал за казанский "Рубин", с которым стал обладателем кубка и суперкубка страны.