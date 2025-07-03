В ЦСКА рассказали, когда обсудят будущее с 39-летним Акинфеевым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что армейцы обсудят будущее вратаря Игоря Акинфеева в футбольном клубе после окончания сезона-2025/2026. Действующее соглашение 39-летнего голкипера с ЦСКА рассчитано до конца июня 2026-го.

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«Конечно, мы договорились обсудить будущее с Игорем Акинфеевым после окончания следующего сезона. Сейчас он с нами точно сезон. Дальше всё будет зависеть исключительно от его желания, поэтому времени достаточно, чтобы определиться», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Акинфеев — воспитанник академии ЦСКА. В составе армейцев опытнейший голкипер выиграл множество трофеев, включая Кубок УЕФА. Отметим, что вратарь ЦСКА стал бронзовым призёром Евро-2008 в составе сборной России.