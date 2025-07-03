Канчельскис оценил шансы Гладышева в Европе

Андрей Канчельскис считает, что Ярославу Гладышеву нужно поиграть в Европе.

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Ранее «Динамо» продлило контракт с 22-летним воспитанником до 2030 года.

«Новый сезон покажет, насколько Гладышева можно считать уже полностью сформировавшимся игроком и лидером «Динамо». Переход в Европу? У него все для этого есть. Это талантливый футболист. Весь вопрос в желании и мотивации. Гладышеву не стоит задумываться, если будет реальное предложение из Европы – надо пробовать при первой же возможности. Ничего страшного в этом нет», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Мир РПЛ нападающий забил 10 голов и отдал 5 результативных передач в 28 матчах.