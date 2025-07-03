«Рубин» отдал вратаря в аренду в костромской «Спартак»

Никита Корец проведет сезон в костромском клубе. Никита Корец переходит в костромской "Спартак" на правах аренды до конца сезона 2025/26, сообщает пресс-служба "Рубина".

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20-летний голкипер является воспитанником Академии казанского клуба. С 2021 года игрок выступал в главной команде "Рубина". Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

В минувшем сезоне вратарь принял участие в 8 матчах за "Рубин-2", в которых пропустил 5 мячей и 4 раза оставил ворота в неприкосновенности.