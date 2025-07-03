Ловчев скептически высказался о Заболотном в «Спартаке»

Ловчев о Заболотном в «Спартаке»: «На безрыбье и рак рыба, выдающихся игроков у нас практически нет. Не могу сказать, что это звезда, с которой клуб станет намного сильнее»
Евгений Ловчев не уверен, что Антон Заболотный усилит «Спартак».
«Заболотный же не вчера вошел в наш футбол. Я когда-то был очень удивлен, когда «Зенит» продал Халка, а практически на его место был взят Заболотный, из «Тосно», если я не ошибаюсь. Скажем так, на безрыбье и рак рыба. Помните, в свое время в ЦСКА был забивной нападающий Федор Чалов? А потом он уехал [в ПАОК] и практически закончил свою карьеру. У нас сейчас выдающихся футболистов практически нет. Если «Спартак» сделал крен на иностранных игроков, а на них все-таки есть лимит, то да, Заболотный – игрок, который может выйти на замену или когда-то, с учетом ротации, в основном составе. Но я не могу сказать, что это звезда, с которой «Спартак» станет намного сильнее», – сказал бывший игрок сборной СССР.