Тульский «Арсенал» подписал контракт с воспитанником «Спартака»

Александр Пуцко перебрался в Тулу. Воспитанник московского "Спартака" Александр Пуцко стал игроком тульского "Арсенала". Об этом сообщает официальный телеграм-канал Первой лиги.

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За свою карьеру 32-летний центральный защитник выступления за такие клубы, как грозненский "Ахмат", калининградская "Балтика" и "Уфа". Последним клубом Пуцко был армянский "Урарту", который он покинул этим летом по истечении срока контракта.

Всего в активе футболиста 59 матчей в Первой лиге, в которых он отличился пятью голевыми действиями.