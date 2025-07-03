В «Манчестер Сити» шокированы новостью о гибели игрока «Ливерпуля»

Английский «Манчестер Сити» выразил соболезнования в связи с гибелью футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты, сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на соцсети «Сити».

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«Весь наш клуб в шоке от новости о смерти Диогу Жоты. Хотим выразить искренние соболезнования его родным и друзьям, а также всем работникам «Ливерпуля». Диогу, покойся с миром», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в провинции Самора на западе Испании. Нападавшему было 28 лет. Вместе с Жотой погиб его брат Андре.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями.

В первом туре следующего сезона АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом». Игра состоится 15 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 по московскому времени.