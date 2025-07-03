Смородская предсказала будущее Станковича

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о будущем главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

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«Станкович может стать одним из первых специалистов, кого отправят в отставку в новом сезоне РПЛ. Если результаты будут плохие, то это возможно», — сказала Смородская в интервью «РБ Спорт».

Этим летом «Спартак» приобрел только одного игрока – форварда Антона Заболотного. В СМИ пишут, что команда еще заинтересована в усилении позиций центрального и правого защитников, а также футболиста в центр поля.

В первом туре чемпионата России-2025/26 «Спартак» сыграет против махачкалинского «Динамо». Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Прошлый сезон москвичи закончили на четвертой строчке таблицы РПЛ.