Быстров ответил, готов ли рассмотреть предложение о работе в «Зените»

‎Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров рассказал готов ли вернуться в петербургский клуб на должность в системе команды.

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‎«Идеальная должность – советник. Это же хорошо, когда есть должность, но нет ответственности. Если «Зенит» обратится, то готов ли рассмотреть предложение? Конечно», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

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‎В «Зените» советниками работают бывшие футболисты сине-бело-голубых Владислав Радимов и Константин Зырянов.

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‎Быстров — уроженец Ленинградской области и воспитанник петербургского футбола. За основную команду «Зенита» полузащитник провел 197 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 ассистов. Вместе с сине-бело-голубыми хавбек стал двукратным чемпионом России, победителем Кубка страны и обладателем Кубка Премьер-лиги.

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‎После карьеры профессионального футболиста Быстров на протяжении двух лет работал ассистентом тренера сборной России до 18 лет. Специалист помогал Александру Кержакову, Ивану Шабарову, Дмитрию Хомухе, Станиславу Коротаеву и Анверу Конееву.