Стало известно, куда спешил на машине погибший футболист «Ливерпуля»

Диогу Жота перенес операцию на легких и не мог летать перед гибелью в ДТП.

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Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии и его младший брат Андре Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй португальской лиги, погибли в ДТП в Испании. Сообщалось, что автомобиль Жоты вылетел с дороги при обгоне из-за лопнувшей шины и загорелся.

Как передает Mirror со ссылкой на CNN Portugal, нападающий отправился в дорогу, чтобы вернуться в Ливерпуль. Предсезонная подготовка «красных» начнется на следующей неделе.

До этого португалец перенес операцию на легких, и врачи посоветовали ему не летать. Игрок планировал вернуться в Англию вместе со своим братом. Они направлялись в Сантандер с ночной остановкой в ​​Бенавенте и должны были сесть на паром в Портсмут.

«Ему сделали операцию на легких, и после этого ему посоветовали не летать. Он направлялся в северный испанский портовый город Сантандер, чтобы сесть на паром и добраться до Великобритании, а затем продолжить путь на машине, как только он прибудет в Великобританию. Он ехал в Ливерпуль со своим братом», – сообщил журналист CNN Portugal Руй Лаура.

Жота провел некоторое время в Португалии после победы со сборной в финале Лиги Наций 8 июня. За 11 дней до гибели состоялась его свадьба.